الاتحاد الكيني لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراتنا أمام جزر القمر.. ومصر أمام توجو

تقدم الاتحاد الكيني لكرة القدم بطلب رسمي لتأجيل مباراتيه أمام جزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بالإضافة لتأجيل مواجهتي مصر ضد توجو.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال نيك ميونداوا رئيس الاتحاد الكيني لـ FilGoal.com: "تقدمنا بطلب للاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراتنا ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا لتفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف "كذلك طلبنا تأجيل مواجهة مصر وتوجو من أجل التساوي في المباريات".

وأتم "ننتظر رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وإن لم يوافق سنلعب المباراة بدون حضور جماهيري".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والمقرر لهما في شهري مارس ويونيو.

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