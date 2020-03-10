رسميا - الدوري الإسباني بدون جماهير لجولتين بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

ميسي - كروس - راموس - ريال مدريد - برشلونة

تقرر إقامة الجولتين المقبلتين من الدوري الإسباني بدون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإسباني إيقاف الحضور الجماهيري للمباريات بداية من الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

وبناء على ذلك تقام الجولتين المقبلتين 28 و29 في الدوري الإسباني بدون حضور جماهيري.

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ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد فريق إيبار في الجولة 28 قبل أن يستضيف فالنسيا بالجولة 29 يوم 21 من شهر مارس الجاري.

أما برشلونة فيحل ضيفا على ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة 28 قبل أن يستضيف ليجانيس يوم 22 من شهر مارس الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ 58 نقطة من 27 مباراة يليه ريال مدريد بـ 56 نقطة.

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