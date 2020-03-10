اتحاد الكرة يؤكد: إقامة المباريات المقبلة دون جماهير

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي إقامة المباريات المقبلة دون حضور جماهيري.

وقال بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة المصري: "حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".

ويُلعب الدوري المصري دون جماهير منذ عام 2012، وبالتحديد منذ واقعة بورسعيد والتي سقط فيها 72 مشجعا أهلاويا.

ومع بداية الموسم الجاري بدأ حضور الجمهور بشكل تدريجي بأعداد قليلة، وهو ما منعه اتحاد الكرة في بيانه اليوم الثلاثاء.

ويؤكد بيان اتحاد الكرة كذلك ما انفرد به FilGoal.com به وهو إقامة مباراة مصر وتوجو المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا دون جمهور. (طالع التفاصيل)

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