خبر في الجول – الأهلي وأندية القاهرة يناقشون مع المحافظ كيفية مواجهة كورونا

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة الدعوة للأندية الواقعة في نطاق المحافظة ومن بينهم النادي الأهلي من أجل التباحث والنقاش حول كيفية التعامل مع تهديدات فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com أن محافظ القاهرة وجه الدعوة للنادي الأهلي والأندية الواقعة في نطاق المحافظة في ظل تكليف مجاس الوزراء للجهات المعنية باتخاذ التدابير الأحترازية والوقائية ومنع التجمعات .

ويبحث المحافظ مع مندوبي الأندية موقف النشاطين الرياضي والاجتماعي في كل ناد، بالإضافة إلى إجراءات التعقيم وضمان وجود كافة التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الملف.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وشمل بيان وزارة الشباب والرياضة تأجيل الأحداث الرياضية. ( اقرأ البيان )

يذكر أن محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قال لـFilGoal.com: "نحن نعمل تحت مظلة الدولة المصرية ووفقا للخريطة العامة في أي موضوع وبالتالي الآن نحن نتابع مع وزير الرياضة الذي يتابع مع وزيرة الصحة". ( تعرف على خطة اتحاد الكرة بشأن التعامل مع فيروس كورونا )

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