في الجول يكشف - مباراة مصر وتوجو دون جماهير.. وهذا موقف مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر وتوجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 دون حضور جماهير ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري، الأولى في القاهرة والثانية في لومي عاصمة توجو.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة المباراة دون جمهور تنفيذا للتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء المصري، وكذلك وزارة الرياضة بمنع التجمعات الجماهيرية.

وقال مصدر مسؤول داخل الاتحاد إن الدوري المصري لن يتأثر وستستمر مبارياته، لكن لن يُسمح بأي حضور جماهيري حتي ولو كان محدودا.

وفيما يتعلق بمباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم يتم إتخاذ قرار مماثل لهما حتي الآن على أمل تحسن الأوضاع وتضاؤل تهديدات فيروس كورونا.

ولذلك تم الاستقرار على انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع قبل حسم قرار الحضور الجماهيري في المباراتين.

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد والرجاء المغربيين على التوالي.

وتقام مباراتا ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، ثم تقام مباراتا الإياب أحد يومي 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

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