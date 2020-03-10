داني ميرفي: صلاح لاعب فريد من نوعه

تغنى داني ميرفي لاعب ليفربول وتوتنام السابق بما يفعله محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عودته للدوري الإنجليزي في صيف 2017.

صلاح وصل لهدفه رقم 70 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال 100 مباراة لعبها مع الريدز.

وقال ميرفي في تصريحات لشبكة توك سبورت: "صلاح لاعب فريد من نوعه، إن تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف وهو يلعب كجناح أمر مثير للإعجاب".

وأضاف "ربما يكون صلاح هو أفضل صفقة لليفربول خلال السنوات العشر الماضية. أعرف أن لويس سواريز كان مثيراً للإعجاب، لكن المصري يشارك باستمرار، فنادرا ما يغيب عن المباريات".

وأكمل "إنه متواضع للغاية، فهو يمارس عمله بلا ضجيج، ولم يتألق فجأة ثم يختفي".

وأتم "صلاح لا يقوم بأي احتفالات استفزازية سخيفة، بل يواصل تسجيل الأهداف".

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم بعد الخسارة في الذهاب بهدف.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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