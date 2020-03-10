عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن محاولته في وقت سابق بترشيح مدرب الفريق السابق تاكيس جونياس للزمالك للتعاقد معه.

وقال متعب لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "العديد من الفرق حاولت التعاقد مع تاكيس مثل الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والجونة وبيراميدز".

وواصل "قابلت أحمد وأمير مرتضى منصور ورشحت تاكيس لهما بعدما رحل أحد مدربي الفريق".

وأكمل "قلت لهما سيجعل الزمالك يفوز على أي فريق في مصر وإفريقيا خاصة إن النادي يضم إمكانيات مميزة بين لاعبيه ولن يحتاج المدرب لوقت كبير لتظهر نتائج عمله على عكس ما حدث معنا في دجلة".

وأردف "تاكيس ظل لستة أو سبعة أشهر ليظهر عمله معنا وهذا كان شيئا رائعا جدا لم يكن طبيعيا ما فعله معنا".

وأتم "لكنني أعتقد أن الزمالك لم يتعاقد معه خوفا من أي إخفاقات تحدث في البداية".

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