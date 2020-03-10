عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه

الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 00:43

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - وادي دجلة - الأهلي

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة عن محاولته في وقت سابق بترشيح مدرب الفريق السابق تاكيس جونياس للزمالك للتعاقد معه.

وقال متعب لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "العديد من الفرق حاولت التعاقد مع تاكيس مثل الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والجونة وبيراميدز".

وواصل "قابلت أحمد وأمير مرتضى منصور ورشحت تاكيس لهما بعدما رحل أحد مدربي الفريق".

أخبار متعلقة
أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة.. والخطيب عرض علي السفر لألمانيا أبو جبل: ضغطت على سموحة من أجل العودة للزمالك

وأكمل "قلت لهما سيجعل الزمالك يفوز على أي فريق في مصر وإفريقيا خاصة إن النادي يضم إمكانيات مميزة بين لاعبيه ولن يحتاج المدرب لوقت كبير لتظهر نتائج عمله على عكس ما حدث معنا في دجلة".

وأردف "تاكيس ظل لستة أو سبعة أشهر ليظهر عمله معنا وهذا كان شيئا رائعا جدا لم يكن طبيعيا ما فعله معنا".

وأتم "لكنني أعتقد أن الزمالك لم يتعاقد معه خوفا من أي إخفاقات تحدث في البداية".

اقرأ أيضا

خطة اتحاد الكرة للتعامل مع فيروس كورونا

رسالة هامة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

4 حالات لتقنية الفيديو في مباراة الإسماعيلي والجونة

تصريحات نارية من مدرب الإسماعيلي

حوار مع علي معلول عن سر الفوز على صن داونز

تاكيس جونياس وادي دجلة في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الثلاثاء 10-3-2020 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وعودة ليالي أبطال أوروبا 26 دقيقة | الدوري المصري
عبد المنصف: رشحت تاكيس جونياس لـ الزمالك.. و4 فرق حاولت التعاقد معه 42 دقيقة | الدوري المصري
عودة الأسد.. فاردي يقود ليستر للانتصار على رفاق المحمدي وتريزيجيه 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
متعب: أجري المزيد من الفحوصات لمعرفة سبب الوعكة المفاجئة.. والخطيب عرض علي السفر لألمانيا 50 دقيقة | مصر
أبو جبل: مشادة مع ساسي؟ أتعجب كيف تظهر هذه الشائعات 57 دقيقة | الدوري المصري
أبو جبل: ضغطت على سموحة من أجل العودة للزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: أتمنى تكرار حادثة روديجير أمام لايبزيج.. وسأفوز ببطولات مع توتنام ساعة | دوري أبطال أوروبا
لتكرار ما لم يحدث سوى مرة واحدة تاريخيا.. الإعلان عن قائمة كولومبيا لبداية حلم مونديال 2022 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك