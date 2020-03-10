عودة الأسد.. فاردي يقود ليستر للانتصار على رفاق المحمدي وتريزيجيه

عاد الأسد للزئير بقوة، فعادت الانتصارات الساحقة. جيمي فاردي قاد ليستر سيتي للانتصار على أستون فيلا.

ليستر سيتي انتصر على أستون فيلا برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

فاردي الذي غاب عن التسجيل لمدة 80 يوما وتحديدا منذ هدفه في مرمى مانشستر سيتي في الـ 21 من شهر ديسمبر من العام الماضي، سجل هدفين في مرمى أستون فيلا.

وأصبح فاردي هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ 19 هدفا بفارق هدفين عن أوباميانج (أرسنال) و3 عن محمد صلاح (ليفربول) وأجويرو (مانشستر سيتي).

🔵 Jamie Vardy back on top pic.twitter.com/WIsRx9TtXp — Premier League (@premierleague) March 9, 2020

الإنجليزي صاحب الـ 33 عاما جلس في البداية على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 60.

أحمد المحمدي شارك أساسيا في اللقاء قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 64.

بينما لم يشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة.

منذ اللحظة الأولى وظهرت سيطرة ليستر سيتي على اللقاء وكاد أن يسجل 3 مرات لولا تألق بيبي رينا.

لكن التألق لم يستمر، لتهتز الشباك في الدقيقة 41 عن طريق هارفي بارنز الذي استغل خروج رينا من مرماه ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، انتفض ليستر سيتي بعد مشاركة فاردي، ليسجل الأخير من علامة الجزاء أولا في الدقيقة 63 ثم وبطريقة المعهودة بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وأنهى بارنز حفل ليستر سيتي أمام أستون فيلا بهدف رابع في الدقيقة 86 بعد تمريرة متقنة من ألبرايتون.

وحقق ليستر سيتي أكبر انتصار في تاريخه على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليستر سبق له الانتصار برباعية على أستون فيلا ولكن وقتها سجل الأخير مرة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 25 في المركز قبل الأخير، بينما ارتفع رصيد ليستر للنقطة 53 في المركز الثالث.

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