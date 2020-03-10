أبو جبل: ضغطت على سموحة من أجل العودة للزمالك

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عن تفاصيل انتقاله للقلعة البيضاء قبل بداية الموسم الجاري.

وقال أبو جبل عبر قناة أون تايم سبورتس: "قبل بداية الموسم كنت أريد العودة للزمالك وتلقيت اتصالا من مرتضى منصور رئيس النادي وسألني لماذا لا أطلب منه العودة للقلعة البيضاء مثل باقي اللاعبين".

وأضاف "وأخبرته أنني تحت أمر الزمالك وهو بيتي".

وتابع "ضغط على سموحة من أجل العودة للزمالك والنادي الأزرق تفهم موقفي ووافق على انتقالي للقلعة البيضاء".

وأكمل "وقعت على عقود انضمامي للزمالك دون النظر إلى مدة التعاقد أو القيمة المالية وتركت كل هذه الأمور للمسؤولين".

وأتم تصريحاته "كنت أريد فقط العودة للزمالك دون النظر إلى فرصة مشاركتي أو أسماء الحراس الذي أنافسهم، ولكن للدفاع عن ألوان القلعة البيضاء".

وانضم أبو جبل بداية الموسم الجاري لصفوف الزمالك قادما من سموحة.

وساهم في فوز الزمالك ببطولتي السوبر المصري أمام الأهلي والإفريقي أمام الترجي التونسي.

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