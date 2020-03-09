موسيماني: فرق نصف نهائي أبطال إفريقيا بالكامل تفاوضوا معي.. ولست جوارديولا

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي عن دخوله في مفاوضات سابقة مع جميع فرق نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وودع صن داونز وموسيماني دوري الأبطال من دور الـ8 بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال موسيماني في حديثه مع إذاعة SA FM: "توصلت لاتفاق مع إدارة صن داونز وبنسبة 80% سوف أجدد تعاقدي".

وأضاف "الأمر ليس متعلقا بالأموال فقط، أنا لست جوسيب جوارديولا".

وأكمل "أنا شخص متواضع وعندما أذهب إلى مصر ألمس حالة حب الجماهير هناك لي، والأمر ذاته عندما أسافر إلى المغرب".

وأوضح "الفرق الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (الأهلي والزمالك والوداد والرجاء) تحدثوا معي لأكون مدربهم لكني لا أريد الذهاب لأي مكان آخر وأرغب في الاستمرار مع صن داونز".

وشدد في ختام تصريحاته "لا أريد أن تعتقد جماهير صن داونز أنني أرغب في الرحيل، وتجديد تعاقدي في يد إدارة النادي وانتظر فقط وضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد".

ويتولى موسيماني تدريب صن داونز منذ 6 سنوات وقاد الفريق للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2016.

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