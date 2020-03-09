الشيشيني: مستعدون لمواجهة الرجاء لكن تركيزنا الآن في الدوري

شدد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك على صعوبة وقوة مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال لكن أوضح أن تركيز فريقه على مواجهات الدوري حاليا.

وقال الشيشيني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "جميع الفرق الأربعة التي صعدت لنصف نهائي دوري الأبطال في نفس القوة والمستوى".

وأضاف "بالتأكيد مواجعة صعبة إلا أن من يريد الفوز بالبطولة عليه أن يكون مستعدا لمواجهة أي فريق".

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءات.

وتابع الشيشيني "مازال هناك متسع من الوقت للقاء الرجاء يقترب من شهرين، ولدينا وقت كاف لدراسة الفريق جيدا ونقاط القوة والضعف".

وشدد الشيشيني "أغلقنا في الوقت الحالي الملف الإفريقي وتركيزنا الآن على مباريات الدوري المقبلة لأننا سنلعب كل ثلاثة أيام تقريبا".

وأوضح المدرب العام "نسعى لتجهيز كافة العناصر التي لم تشارك والمصابة لأننا نحتاج للجميع الفترة المقبلة".

وأتم الشيشيني تصريحاته "نسعى للفوز بجميع لقاءات الدوري وحصد كل النقاط الممكنة لمواصلة المشوار في البطولة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الخميس المقبل بالجولة 18 من مسابقة الدوري.

اقرأ أيضا

لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد

الرجاء عن عقوبة كاف: سنشكو مازيمبي

الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية

وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا

وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف استاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال