الرجاء لـ في الجول عن عقوبة كاف: سنشكو مازيمبي.. ولجنة الانضباط توضح الإجراءات المقبلة

قال جواد الأمين عضو مجلس إدارة الرجاء البيضاوي المغربي، إن النادي سيتقدم بشكوى ضد مازيمبي الكونغولي، ردا على العقوبة التي صدرت ضد مدافع الفريق إلياس الحداد.

وفي وقت سابق، قال رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إن اللجنة قررت إيقاف إلياس الحداد مدافع الرجاء مؤقتا بسبب تشاجره مع جمهور مازيمبي قبل انطلاق مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هاك لـFilGoal.com: "سيتم فتح تحقيق مع جميع مسؤولي الرجاء الذين تواجدوا في لومومباشي، وطلب توضيح من النادي عما حدث، في تقرير يتم إرساله في موعد أقصاه15 مارس الجاري".

وأتم هاك "قرارنا النهائي سيكون بعد اجتماع فوري نعقده بعد وصول تقرير الرجاء".

الأمين علق عبر FilGoal.com قائلا: "سنتقدم بشكوى ضد مازيمبي، تعرضنا لمضايقات من الجمهور وكذلك من النادي".

الحداد صاحب الـ31 عاما شارك مع الرجاء في 11 مباراة هذا الموسم.

وتأهل الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بصعوبة، بعد أن فاز على مازيمبي 2-0 ذهابا في كازابلانكا، قبل أن يخسر 1-0 فقط في لومومباشي ويضرب موعدا مع الزمالك في نصف النهائي مطلع مايو المقبل.

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