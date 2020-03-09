وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال

أجاب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حول إمكانية استضافة ستاد القاهرة لمباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء بالدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لهما أوائل مايو المقبل.

قال أشرف صبحي "يسعدنا استضافة ستاد القاهرة للبطولات، كان شكله رائعا مثلما تعودنا، نهتم بالملعب بشكل كبير جدا، ونبذل قصارى جهدنا لتأخير زراعة النجيل الصيفي، فالنوع الجديد من الهجين تحمل بطولتي كأس الأمم وبروفات وحفلات أثناء الدورات وكذلك حفلات لقياس مدى تحمل النجيل".

وأوضح الوزير عبر قناة أون تايم سبورتس "موعد زراعة النجيل الصيفي في شهر أبريل، وسألنا الشركة الإنجليزية والاستشاريين، سنحاول أن تكون الزراعة بعد المباراتين، وهناك تجاوب وسنبذل قصارى جهدنا، نتفاوض على الأمر خلال هذا الأسبوع".

وأشار "فترة الزراعة تستغرق شهرا ونصف بعدها يتحمل الملعب المباريات والتدريبات وأمور عديدة، هذه ميزة جديدة".

وبسؤاله عن إمكانية استضافة مصر لنهائي دوري الأبطال حال تأهل الأهلي والزمالك، رد وزير الرياضة "سأراجع الأمر مع اتحاد الكرة هذا دوره مع الاتحاد الإفريقي، نجهز التسهيلات، هذا دورنا القومي".

وأتم "سواء إذا طلب منا تجهيز ستاد القاهرة أو نجري اتصالات، وسيكون هناك اجتهاد مع اتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي، لنكون جاهزين لأي وقت".

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مواجهتي الأهلي والزمالك في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد والرجاء المغربي على التوالي.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، ثم تقام مباراتي الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

وكانت إدارة استاد القاهرة أعلنت منذ وقت سابق أن الاستاد سيتم غلقه بداية شهر أبريل المقبل، لذراعة البذرة الصيفية الأمر الذي يحتاج إلى شهرين قبل إعادة فتح الملعب واستضافة المباريات.

ما يعني أن عملية غلق الاستاد سيتم تأجيلها لما بعد استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

واستضاف استاد القاهرة مباراتي الزمالك ضد الترجي التونسي والأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي قبل أيام في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع للأبيض والأحمر في كل مباراة.

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