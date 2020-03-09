وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا الإثنين، 09 مارس 2020 - 00:37 كتب : FilGoal فيروس الكورونا في الدوري الكورونا نرشح لكم أخر الأخبار المصائب لا تأتي فرادى.. تقارير: إصابة مارسيلو وكورتوا 2 ساعة | أوروبا مواعيد مباريات الإثنين 9-3-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي زيدان: إنها المباراة الأسوأ لـ ريال مدريد هذا الموسم.. أنا المسؤول عما حدث 2 ساعة | أوروبا تيّو عن لقطة الهدف: سرقت الكرة 2 ساعة | أوروبا راموس: نستحق الخسارة.. ولهذا تركت ركلة الجزاء لـ بنزيمة 2 ساعة | أوروبا وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا 2 ساعة | الدوري المصري الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية 2 ساعة | إفريقيا وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال 3 ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا تيّو يكفر عن ذنب عمره 8 سنوات ويلغي مفعول الكلاسيكو لـ ريال مدريد وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال المصري يودع الكونفدرالية.. نهضة بركان إلى نصف النهائي مصدر في الأهلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد عقده الأكثر مشاهدة 1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث أمس اليوم غدا كأس الكونفدرالية 1 نهضة بركان 0 المصري انتهت كأس الكونفدرالية 0 بيراميدز 1 زاناكو انتهت كأس الكونفدرالية 2 حسنية أغادير 0 النصر انتهت كأس الكونفدرالية 2 هوريا 0 إنيمبا انتهت الدوري الإنجليزي 2 مانشستر يونايتد 0 مانشستر سيتي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - الجونة لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - أستون فيلا لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - الترسانة - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - القنـــاة - بتروجت لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) - منتخب السويس - جمهورية شبين لم تبدأ 15:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - طلائع الجيش لم تبدأ 17:00 دوري أبطال أوروبا - فالنسيا - أتالانتا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - توتنام هوتسبر لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - بيلا - المنصورة لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الأولمبي - بلدية المحلة لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك