في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"

علامة استفهام كبرى تحيط بإصابة كريم وليد "نيدفيد"، الذي تعرض لقطع في الغضروف في أبريل من العام الماضي، ولم يعد حتى الآن.

كريم نيدفيد النادي : الأهلي الأهلي

فلماذا تأخرت عودته، ولماذا طال غيابه ليصل إلى حوالي 11 شهرا؟

مبدئيا، تشخيص إصابة نيدفيد كان قطع في غضروف الركبة، وهي بالمناسبة نفس الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي بالمناسبة، بالتالي لا تعد إصابة غريبة أو مزمنة.

وتحتاج الإصابة حسبما علم FilGoal.com من أكثر من مصدر طبي من 6 إلى 9 أشهر، لذا كان الإعلان عن استغراق علاجه في وقت الإصابة 3 أشهر فقط غير دقيق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سببين يقفا أمام عودة نيدفيد في الوقت الحالي:

السبب الأول: نصيحة من الخبراء الألمان المعالجين لنيدفيد بأن العلاج عن طريق خياطة قطع الغضروف أفضل من إزالة الجزء الملتهب، حيث أن الطريقة الثانية للعلاج ستضمن له عودة سريعة للتدريبات والمباريات لكن ستؤثر على المدى البعيد على استمراريته بالملاعب، وسيجبره على الاعتزال المبكر.

القرار بالنسبة لصاحب الـ22 عاما كان العلاج بالخياطة، الذي سيؤخر عودته لكن سيضمن له الاستمرار في الملاعب لوقت أطول.

السبب الثاني: أثناء العلاج، تشكلت مياه على الركبة تسببت في ورم عليها، ويستلزم صرف هذا الورم قبل استكمال العلاج.

الأمر وصفه الخبراء الألمان المعالجون لنيدفيد بأنه طبيعي ومعتاد في حالته، لكنه سيؤخر عودة اللاعب.

أين يقف نيدفيد في علاجه حاليا؟

في الوقت الحالي، يضع نيدفيد قدمه في جهاز طبي مخصص لحالته مع راحة سلبية من أي مجهود تصل لـ3 أسابيع، بعدها سيغادر إلى ألمانيا مجددا.

سفر نيدفيد يأتي لإطلاع الخبراء الألمان بمستجدات حالته، والخضوع لفحوصات شبه نهائية تحسم موعد عودته للمشاركة في التدريبات.

وكذلك، سيطلع الجهاز الطبي للأهلي على تقارير وصلت من ألمانيا بشأن حالة نيدفيد في الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض نيدفيد لإصابة في غضروف الركبة ضد مصر للمقاصة، في أبريل الماضي، ويغيب منذ ذلك الحين عن الأحمر، وسافر 3 مرات إلى ألمانيا للخضوع لجراحتين وإجراء فحوصات طبية.

وإجمالا لعب نيدفيد 104 مباراة بقميص الأهلي سجل فيهم 10 أهداف.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ