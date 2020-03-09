الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن موقف مباراة فريقه أمام الزمالك من حضور الجماهير.

ويلعب الرجاء ضد الزمالك أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنرحب بالزمالك في الدار البيضاء وسيستضيفنا في القاهرة".

وأضاف "نتمنى أن تكون المواجهة على قدر المستوى وتشرف الكرة المصرية والمغربية والعربية".

وعن إمكانية إقامة المباراة في المغرب دون حضور جماهير رد قائلا: "مسألة حضور الجماهير من عدمها في المغرب ترجع للجهات السيادية، وما يتقرر سنوافق عليه".

وقررت المغرب إقامة مباراة نهضة بركان والمصري في الكونفدرالية دون حضور جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقل للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية قائلا "سنقدم كل ما في وسعنا للفوز والتأهل للنهائي وحصد اللقب لأنه يحمل اسم الملك محمد السادس".

وخسر الرجاء أمام الإسماعيلي في مصر بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس).

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