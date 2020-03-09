الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية

الإثنين، 09 مارس 2020 - 00:36

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن موقف مباراة فريقه أمام الزمالك من حضور الجماهير.

ويلعب الرجاء ضد الزمالك أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

وقال سعيد وهبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنرحب بالزمالك في الدار البيضاء وسيستضيفنا في القاهرة".

أخبار متعلقة
وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال علي غزال يكشف مفاوضاته السابقة مع الزمالك ولماذا لم تتم الصفقة مصدر من الرجاء لـ في الجول: أحداد لن يلعب أمام الزمالك إلا "بموافقة ودية" مصدر بـ استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

وأضاف "نتمنى أن تكون المواجهة على قدر المستوى وتشرف الكرة المصرية والمغربية والعربية".

وعن إمكانية إقامة المباراة في المغرب دون حضور جماهير رد قائلا: "مسألة حضور الجماهير من عدمها في المغرب ترجع للجهات السيادية، وما يتقرر سنوافق عليه".

وقررت المغرب إقامة مباراة نهضة بركان والمصري في الكونفدرالية دون حضور جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقل للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية قائلا "سنقدم كل ما في وسعنا للفوز والتأهل للنهائي وحصد اللقب لأنه يحمل اسم الملك محمد السادس".

وخسر الرجاء أمام الإسماعيلي في مصر بهدف دون رد في نصف نهائي البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس).

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ

الزمالك الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصائب لا تأتي فرادى.. تقارير: إصابة مارسيلو وكورتوا ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات الإثنين 9-3-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الدوري المصري ساعة | الدوري الإنجليزي
زيدان: إنها المباراة الأسوأ لـ ريال مدريد هذا الموسم.. أنا المسؤول عما حدث 2 ساعة | أوروبا
تيّو عن لقطة الهدف: سرقت الكرة 2 ساعة | أوروبا
راموس: نستحق الخسارة.. ولهذا تركت ركلة الجزاء لـ بنزيمة 2 ساعة | أوروبا
وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية 2 ساعة | إفريقيا
وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك