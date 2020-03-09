الحكومة الإنجليزية تستبعد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير بسبب كورونا

تستبعد الحكومة الإنجليزية إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير في القريب العاجل بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال أوليفر دودن وزير الثقافة في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو يوم الإثنين: "في هذه المرحلة، نحن لا ننوي إلغاء أو تأجيل أي أحداث رياضية".

وأضاف "كنت في تويكنهام مع رئيس الوزراء نحضر مباراة الراجبي بين إنجلترا وويلز يوم السبت وكان هناك حشد كبير من الناس".

وتابع "لا يوجد سبب يمنع الناس من الذهاب إلى تلك الأحداث الرياضية".

وأردف الوزير البريطاني "من السابق لأوانه أن نتحدث عن أشياء من هذا القبيل".

وأتم "في الوقت الحالي لا يوجد دليل يشير إلى أننا يجب أن نفعل ذلك وليس لدينا أي خطط للقيام بذلك".

ليفربول يحتاج لـ6 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وتناقشت رابطة الدوري الإنجليزي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كل السيناريوهات المحتملة لموسم الدوري الحالي، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية.

وقال التقرير إن الطرفين قد اتفاق على أنه في أسوأ الأحوال سيتم لعب الدوري بدون جماهير إن انتشر فيروس كورونا.

وتمت مناقشة خطط الاحتواء بواسطة المسؤولين خلال الأسبوع قبل الماضي في حالة إذا ما قررت الحكومة البريطانية إنهاء أي تجمعات كبيرة، مثلما حدث الأمر في سويسرا وفرنسا وإيطاليا.

وصرح مصدر تواجد في المفاوضات قائلا: "رابطة الدوري الإنجليزي تفضل أن تلعب المباريات بمدرجات خاوية إن كان ذلك سيسمح باكتمال الموسم".

وفي حالة إذا ما قررت الحكومة حظر التجمعات في مدة أقل من أسبوعين، سيتم تأجيل المباريات بكل تأكيد، لكن إن كانت المدة بعد شهر أو أكثر، سيتم التفكير في خيار اللعب بدون جماهير.

وسيتم رسم خطة مفصلة للمسابقة في حين أن رابطة الدوري الإنجليزي قالت خلال الاجتماع إنها تمتلك تصورا مختصرا لها.

وكانت صحيفة "تيليجراف" قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه إنه قد يتم مناقشة خيار إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي خوفا من انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في تخوف لدى جماهير ليفربول من أن ذلك قد يحرمهم من لقب الدوري الإنجليزي الذي كان سيتوج به النادي لأول مرة منذ 1990.

وأثر فيروس كورونا على أكثر من دولة أوروبية وآسيوية فيما يخص نشاط كرة القدم.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قال في وقت سابق إن التوقف الدولي في الشهر الجاري قد يتأجل بسبب انتشار الفيروس.

كما تسبب الفيروس في تأجيل المسابقات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وغيرها، بجانب مباريات دوري أبطال آسيا.

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