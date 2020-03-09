تقرير: خوفا من فيروس كورونا.. مباراة برشلونة ونابولي قد تكون بدون جماهير

الإثنين، 09 مارس 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - نابولي - دوري أبطال أوروبا

يبدو أن تفشي فيروس كورونا قد يمنع حضور الجماهير في مباراة ثالثة بدوري أبطال أوروبا، فوفقا لصحيفة "إسبورتيو" الكتالونية، هناك مفاوضات لإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير.

ونشرت الصحيفة تقريرا نقلته أيضا صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أوضحت من خلاله أن السكرتير العام للرياضة ووزارة الصحة والشؤون الداخلية وهيئة الصحة العامة سيجتمعون مع نادي برشلونة لاتخاذ قرار نهائي خلال الأيام القادمة.

واتجهت صحيفة "موندو ديبورتيفو" لسؤال مسؤولي برشلونة عن إمكانية إقامة اللقاء بدون جماهير، ليأتي الرد أن النادي ينتظر الحصول على معلومات من السلطات المعنية وحتى الآن لا يوجد شيء محدد.

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إيطاليا ضمن أكثر ٥ دول تأثرت بفيروس كورونا مع الصين وكوريا الجنوبية وإيران وفرنسا، ولديها حتى يوم الأحد ٣٦٦ حالة وفاة وأكثر من ٦٠٠٠ مصاب بالفيروس.

تفشي الفيروس في إيطاليا، دفع السلطات الإسبانية للتفكير بجدية حول إقامة المباراة بدون جماهير خوفا من نقل العدوى، رغم أن مدينة نابولي في جنوب إيطاليا ليست ضمن المناطق التي تفشت بها العدوى بشكل كبير.

وحتى الآن، ينتظر نادي برشلونة الحصول على معلومات أكيدة من السلطات الإسبانية لمعرفة إذا ما كانت مباراته ضد نابولي في إياب دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا ستقام بجمهور أم لا.

ولا تعد تلك هي المباراة الوحيدة التي ستكون كذلك حال إقامتها دون جماهير، إذ أن الشرطة في مدينة باريس أوصت بإقامة مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند بدون جماهير، كما أُعلن في وقت سابق إقامة مباراة فالنسيا وأتالانتا في نفس الدور بدون جماهير.

وكان برشلونة قد تعادل في إيطاليا بنتيجة ١-١ مع مضيفه نابولي. ويقام لقاء الإياب يوم ١٨ مارس.

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