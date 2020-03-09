بادجي: فرصتنا الأكبر في حصد اللقب الإفريقي.. وسبب ضياع الفرصة الأخطر أمام صن داونز

الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:47

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - صن داونز

الأهلي سموحة بادجي صن داونز
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريق إيطالي يعلن وقف التدريبات ومقاطعة المباريات بسبب كورونا دقيقة | أوروبا
الشيشيني: مستعدون لمواجهة الرجاء لكن تركيزنا الآن في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا 20 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – كيف يتحرك كاف لتطبيق VAR في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية 21 دقيقة | إفريقيا
سكرتير الرياضة في كتالونيا: مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميلنر: مواجهة أتليتكو مدريد؟ سنجعلها ليلة تاريخية جديدة في أنفيلد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدن كرة القدم: كازابلانكا ساعة | حكايات في الجول
الحكومة الإنجليزية تستبعد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك