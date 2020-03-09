بادجي: فرصتنا الأكبر في حصد اللقب الإفريقي.. وسبب ضياع الفرصة الأخطر أمام صن داونز الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:47 كتب : حسام نور الدين أليو بادجي - الأهلي - صن داونز الأهلي سموحة بادجي صن داونز نرشح لكم أخر الأخبار فريق إيطالي يعلن وقف التدريبات ومقاطعة المباريات بسبب كورونا دقيقة | أوروبا الشيشيني: مستعدون لمواجهة الرجاء لكن تركيزنا الآن في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا 20 دقيقة | أوروبا في الجول يكشف – كيف يتحرك كاف لتطبيق VAR في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية 21 دقيقة | إفريقيا سكرتير الرياضة في كتالونيا: مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا ميلنر: مواجهة أتليتكو مدريد؟ سنجعلها ليلة تاريخية جديدة في أنفيلد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مدن كرة القدم: كازابلانكا ساعة | حكايات في الجول الحكومة الإنجليزية تستبعد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. في الجول يكشف – كيف يتحرك كاف لتطبيق VAR في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا مدن كرة القدم: كازابلانكا فيفا: تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا بسبب كورونا في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" الأكثر مشاهدة 1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث أمس اليوم غدا كأس الكونفدرالية 1 نهضة بركان 0 المصري انتهت كأس الكونفدرالية 0 بيراميدز 1 زاناكو انتهت كأس الكونفدرالية 2 حسنية أغادير 0 النصر انتهت كأس الكونفدرالية 2 هوريا 0 إنيمبا انتهت الدوري الإنجليزي 2 مانشستر يونايتد 0 مانشستر سيتي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - الجونة لم تبدأ 17:00 الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - أستون فيلا لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 1 الترسانة 0 سيراميكا كليوباترا مباشر 25:36 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 القنـــاة 0 بتروجت مباشر 25:42 دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة) 0 منتخب السويس 0 جمهورية شبين مباشر 25:50 الدوري المصري - المقاولون العرب - طلائع الجيش لم تبدأ 17:00 دوري أبطال أوروبا - فالنسيا - أتالانتا لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - توتنام هوتسبر لم تبدأ 22:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - بيلا - المنصورة لم تبدأ 15:00 دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) - الأولمبي - بلدية المحلة لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك