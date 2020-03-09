الأهلي لـ في الجول: محمود جاد؟ لدينا 3 حراس هم الأفضل وكتيبة من الناشئين

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي نية النادي الحصول على توقيع محمود جاد حارس إنبي.

توفيق أكد لـFilGoal.com: "لا يوجد حتى مفاوضات، أو تفكير في ضم الحارس".

وأردف توفيق "أكدنا مرارا وتكرارا، لا توجد أدنى نية في ضم حارس مرمى جديد في ظل وجود شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي الثلاثي الأفضل من وجهة نظرنا، كحراس مخضرمين يملكون الكفاءة والخبرة لحراسة العرين الأحمر".

وأضاف "بعد ذلك يأتي مصطفى شوبير حارس فريق الشباب، وكتيبة من حراس قطاع الناشئين الذين نرى فيهم الموهبة والكفاءة ليكونوا حراس المستقبل".

وأتم توفيق "أطالب وسائل الإعلام بالدقة فيما يخص أخبار التعاقدات الخاصة بالأهلي".

وفي وقت سابق، نفى جاد وجود مفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وشارك جاد (22 عاما) في 12 مباراة بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز حافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

وانضم للمنتخب الأولمبي في وقت سابق وشارك في مباريات ودية لكنه غاب عن كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما التي توجت بها مصر.

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