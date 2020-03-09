الأهلي يمنح لاعبيه راحة من تدريبات الإثنين.. فحص طبي لجيرالدو لتحديد مدة غيابه

الإثنين، 09 مارس 2020 - 12:28

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

جيرالدو - الأهلي - طلائع الجيش

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر لاعبيه راحة من تدريبات اليوم الإثنين بعد العودة من جنوب إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم بعد رحلة استغرقت 9 ساعات من جنوب إفريقيا، بعد حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز.

وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة، على أن يتم استئناف مران الفريق غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري.

أخبار متعلقة
عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة 9 ساعات وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد مصدر بـ استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

ويخوض الأهلي مواجهة سموحة مساء الأربعاء المقبل في افتتاح الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري.

ويخضع جيرالدو جناح الفريق لآشعة في القاهرة بعد عودته من جنوب إفريقيا لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وكان جيرالدو قد تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز والتي انتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما.

وعقد فايلر جلسة مع معاونيه لوضع برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والترتيب لمواجهة سموحة.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا، وبدأ التركيز في مباريات الدوري العام وعلى رأسها مواجهة سموحة المقبلة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الأحد الذي أقيم في جنوب إفريقيا للتأكيد على إغلاق الملف القاري والتركيز على المسابقة المحلية من جديد.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق.

اقرأ أيضا

لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد

الرجاء عن عقوبة كاف: سنشكو مازيمبي

الرجاء: مواجهة الزمالك دون حضور جماهير؟ القرار في يد جهات سيادية

وزير الرياضة يوضح.. مصير الدوري المصري مع انتشار كورونا

وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف استاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال

الأهلي سموحة الدوري المصري فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
فريق إيطالي يعلن وقف التدريبات ومقاطعة المباريات بسبب كورونا 2 دقيقة | أوروبا
الشيشيني: مستعدون لمواجهة الرجاء لكن تركيزنا الآن في الدوري 13 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة الفرنسية: مباريات الدوري بدون جماهير بسبب فيروس كورونا 21 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – كيف يتحرك كاف لتطبيق VAR في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية 22 دقيقة | إفريقيا
سكرتير الرياضة في كتالونيا: مباراة برشلونة ونابولي يجب أن تلعب بدون جماهير 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميلنر: مواجهة أتليتكو مدريد؟ سنجعلها ليلة تاريخية جديدة في أنفيلد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدن كرة القدم: كازابلانكا ساعة | حكايات في الجول
الحكومة الإنجليزية تستبعد إلغاء أي أحداث رياضية أو إقامتها بدون جماهير بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك