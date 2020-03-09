عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة 9 ساعات

الإثنين، 09 مارس 2020 - 11:20

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء صن داونز

وصلت بعثة فريق الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب 9 ساعات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين.

واستغرقت رحلة الأهلي ما يقرب من 9 ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا وصولا إلى مطار القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة
وزير الرياضة يجيب.. هل يستضيف ستاد القاهرة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الأبطال منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد مصدر بـ استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي ومعلول.. وراحة لأجايي وجيرالدو

ويستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري مجددا بمواجهة سموحة مساء الأربعاء في افتتاح الدور الثاني.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في شهر مايو المقبل ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ

الأهلي صن داونز القاهرة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيلي جيلمور.. عارض الأزياء "الذي يستحق أن يتحدث عنه الجميع" 5 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتك: برونو فيرنانديز لم يكن خيار يونايتد الأول بل رودري 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميلنر: من المستحيل أن نظل في قمة العطاء طوال العام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روي كين: لالانا؟ ابنتي أقوى منه.. جيلمور واجه صعوبة ضد إيفرتون أكثر من ليفربول 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالاتفاق مع "بوما".. أطقم جديدة للحكام وكرة خصيصا للدوري المصري 22 دقيقة | مصر
تقرير: بسبب كورونا.. ليفربول يخوض جولته التحضيرية في أوروبا لأول مرة منذ 10 سنوات 45 دقيقة | أوروبا
سولشاير بعد إسقاط سيتي: يكفينا رؤية أليكس فيرجسون وهو سعيد وفخور 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر" 50 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك