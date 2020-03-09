عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة 9 ساعات

وصلت بعثة فريق الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت ما يقرب 9 ساعات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين.

واستغرقت رحلة الأهلي ما يقرب من 9 ساعات منذ مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا وصولا إلى مطار القاهرة الدولي.

ويستعد الأهلي لخوض مباريات الدوري مجددا بمواجهة سموحة مساء الأربعاء في افتتاح الدور الثاني.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في شهر مايو المقبل ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

هل يدفع الرجاء المبلغ المالي للزمالك لإشراك أحداد

موقف استاد القاهرة من استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

هل يجدد فايلر عقده

أحمد عيد يوضح سبب موافقته على اللعب للأهلي

بيراميدز يكتب التاريخ