مصدر من الرجاء لـ في الجول: أحداد لن يلعب أمام الزمالك إلا "بموافقة ودية"

200 ألف دولار تقف بين مشاركة حميد أحداد مع الرجاء البيضاوي الذي يلعب له معارا، أمام الزمالك فريقه الأصلي.

الزمالك يواجه الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مواجهة ينص تعاقد أحداد على عدم المشاركة فيها إلى بدفع الرجاء مبلغ 200 ألف دولار للنادي المصري.

فهل تتحرّك إدارة الرجاء لدفع هذا المبلغ والاستفادة من خدمات المهاجم المغربي في المباراتين المصيريتين؟

FilGoal.com تواصل مع مصدر مطلع داخل نادي الرجاء، وقد أوضح أن فريق الدار البيضاء لا ينوي دفع هذا المبلغ.

المصدر صرّح: "على الأرجح لن يشارك حميد أحداد وفقا للعقد مع الزمالك".

واستدرك مشددا: "إن لم يمانع الزمالك، سيشارك أحداد، ولكن بعد أن تتم الموافقة بشكل ودي".

وأتم مؤكدا: "لا نية لدينا لدفع المبلغ المنصوص عليه".

أحداد انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وبعد موسم واحد في القلعة البيضاء، خرج معارا إلى الرجاء.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر داخل نادي الزمالك، الذي أوضح: "عقد الإعارة بيننا وبين الرجاء وأحداد يشير لعدم أحقية اللاعب في المشاركة ضد الزمالك".

وأضاف "ولكن، يحق للرجاء إشراك اللاعب ضدنا مقابل دفع 200 ألف دولار لنا".

وأردف "هذا البند كان ضمن بنود أخرى في التعاقد، مثل إمكانية شراء الرجاء لعقد اللاعب مقابل 950 ألف دولار".

أحداد المعار من الزمالك للرجاء يقدم مستوى كبير هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مشاركة مع القطب المغربي.

وتأهل الرجاء إلى المربع الذهبي بعد إطاحته بـ مازيمبي الكونغولي عقب الانتصار عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

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