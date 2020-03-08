تاريخ مصري جديد.. بيراميدز يؤمن طريقه لنصف نهائي الكونفدرالية رغم الخسارة من زاناكو

الأحد، 08 مارس 2020 - 16:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - زاناكو

أمن بيراميدز طريقه إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية رغم الخسارة من زاناكو الزامبي 1-0 في إياب ربع نهائي البطولة.

بيراميدز فاز ذهابا في زامبيا 3-0، وبالتالي تأهل دون مشاكل للدور المقبل.

رودجيريس كولا سجل هدف زاناكو الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد بينية راوغ على إثرها بيترويبا علي جبر والمهدي سليمان ثم مررها إلى كولا الذي سجل الهدف، في مباراة لم تشهد الكثير من الإثارة في ظل انتصار بيراميدز العريض ذهابا.

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لكن الأهم، هو أن ما فعله بيراميدز كتب تاريخا جديدا للكرة المصرية.

لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية في إفريقيا، يتأهل 3 أندية إلى نصف نهائي بطولتي الأندية، حيث يلعب الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال.

بيراميدز تأهل في مشاركته الأولى الإفريقية إلى نصف النهائي، وينتظر الفائز من إنيمبا النيجيري وهوريا الغيني اللذان تعادلا ذهابا 1-1 في نيجيريا.

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بيراميدز زاناكو في إفريقيا
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