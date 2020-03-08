مصدر بـ استاد القاهرة لـ في الجول: جاهزون لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

الأحد، 08 مارس 2020 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

"الملعب جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".. هذا هو وضع استاد القاهرة قبل مباراتي قطبي الكرة المصرية في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مصدر في استاد القاهرة لـFilGoal.com: "جاهزون لاستقبال مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "استاد القاهرة مستعد لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية، بعد الحصول على الموافقات الأمنية لذلك".

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وعلم FilGoal.com أيضا أن وزارة الرياضة كان لها عدة محاولات مع مسؤولي استاد القاهرة لتأجيل موعد إغلاقه لما بعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد والرجاء المغربي على التوالي.

وتقام مباريات نصف نهائي دوري الأبطال أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب، ثم تقام مباراتي الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته في مصر.

وكانت إدارة استاد القاهرة أعلنت منذ وقت سابق أن الاستاد سيتم غلقه بداية شهر أبريل المقبل، لذراعة البذرة الصيفية الأمر الذي يحتاج إلى شهرين قبل إعادة فتح الملعب واستضافة المباريات.

ما يعني أن عملية غلق الاستاد سيتم تأجيلها لما بعد استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

واستضاف استاد القاهرة مباراتي الزمالك ضد الترجي التونسي والأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي قبل أيام في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، بحضور 30 ألف مشجع للأبيض والأحمر في كل مباراة.

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