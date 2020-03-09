تيّو عن لقطة الهدف: سرقت الكرة

بدا كريستيان تيّو لاعب ريال بيتيس، سعيدا بعد أن قاد فريقه لقهر ريال مدريد.

ريال مدريد فرّط في صدارة الدوري الإسباني، بخسارته 1-2 على أرض بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح تيّو بعد المباراة متحدثا عن هدفه: "سرقت الكرة في منتصف الملعب، واستطعت تجاوز دفاعهم والتسجيل".

وأضاف عبر محطة موفيستار: "مررنا بفترة سلبية على مستوى النتائج، ولذا الفوز على ريال مدريد أمام جماهيرنا هو فخر لنا".

وأكمل: "افتقدنا لبعض الحظ في المباريات السابقة، هذا الانتصار سيحسّن أوضاعنا".

وواصل: "كل المباريات صعبة للغاية، وفي المباريات الماضية لم يحالفا الحظ الذي نستحقه".

وأتم: "ندرك أن التأهل إلى المسابقات الأوروبية بعيد للغاية عن متناولنا، ولكن لا يزال هناك العديد من النقاط لنلعب عليها، علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، والانتصار اليوم يعطينا الثقة قبل مواجهة إشبيلية في الدربي، ستكون مباراة مهمة للغاية".









































سيدني، وكريستيان تيّو سجلا هدفي بيتيس، فيما سجّل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الوحيد.

ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

فيما رفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز 12.

تيّو يصالح برشلونة

في 21 أبريل 2012، استقبل برشلونة غريمه ريال مدريد في كامب نو، حتى يهزمه ويعيد الحياة إلى المنافسة على الدوري وقتها.

لكن مخططات بيب جوارديولا باءت بالفشل، فخرج رجال جوزيه مورينيو منتصرين 2-1، فيما مباراة ستظل ذكرى سلبية لـ كريستيان تيّو إلى الأبد.

اللاعب الذي بلغ 21 عاما وقتها، حظي بثقة بيب طوال 81 دقيقة، لكنه اكتفى بإرسال تسديدات طائشة في مدرجات كامب نو، بدلا من إيداعها في شباك كاسياس.

بعد قرابة الـ 8 سنوات، قدّم تيّو خدمة جلية لفريقه الأم، وقهر ريال مدريد، لينصّب برشلونة على صدارة الجدول بعد أسبوع من فقدان القمة.

تيّو ألغى مفعول الكلاسيكو الذي فاز به ريال مدريد بهدفين دون رد قبل أسبوع، وجعل الجولة الماضية كما لم تكن.

الفوز هو الأول لـ بيتيس بعد 7 مباريات متتالية هذا الموسم دون هزيمة.

كما أنه الفوز الأول لـ بيتيس على ريال مدريد في بينيتو فيامارين منذ موسم 2012\2013.

ليكون ريال مدريد قد عجز عن الفوز على بيتيس هذا الموسم ذهابا وإيابا، بعد التعادل 0-0 في سانتياجو برنابيو بالدور الأول.

المباراة شهدت تسجيل بيتيس للمباراة رقم 28 على التوالي في ملعبه بالدوري، وهو رقم قياسي تاريخي للفريق الأندلسي.

كيكي سيتيين الذي قضى موسمين في تلقين لاعبي بيتيس كيفية السيطرة على المباريات وتناقل الكرات، انفجرت دروسه الكروية في وجه لاعبي ريال مدريد بواسطة رجاله السابقين.

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