المصري يودع الكونفدرالية.. نهضة بركان إلى نصف النهائي

الأحد، 08 مارس 2020 - 22:58

كتب : FilGoal

المصري - نهضة بركان

ودع فريق المصري منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما فشل في الانتصار على نهضة بركان المغربي.

نهضة بركان انتصر في المغب على المصري بهدف مقابل لا شيء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

المصري لم ينتصر على ملعبه واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يخسر في المغرب ويودع البطولة.

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هدف انتصار نهضة بركان جاء من سلاحهم المعتاد وهو الكرات الثابتة. ركلة ركنية ورأسية متقنة من العربي ناجي هزت الشباك في الدقيقة 39.

ويلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية.

واعتمد طارق العشري المدير الفني لـ المصري على محمود وادي في الهجوم ومعه مفتاح طقطق وأحمد ياسر.

بينما شارك عمرو موسى بجانب فريد شوقي في وسط الملعب.

وكاد المصري أن يسجل هدفا بعد مرور 6 دقائق فقط بعد تخبط داخل منطقة جزاء الفريق المغربي، إلا أن تسديدة طقطق لم تهز الشباك.

وسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة جزاء الحكم وسط مطالبات من لاعبي المصري باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 33 سجل المصري هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على أحمد ياسر ريان.

وبعدها مباشرة سجل نهضة بركان هدفا آمن وصول الفريق المغربي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وطلب لاعبي المصري من جديد الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي لمسة يد ولكن بلا أي قرار من الحكم.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة حرمت القائم سعيدو سيمبوري من التعادل، ليطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

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