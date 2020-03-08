المصري يودع الكونفدرالية.. نهضة بركان إلى نصف النهائي

ودع فريق المصري منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما فشل في الانتصار على نهضة بركان المغربي.

نهضة بركان انتصر في المغب على المصري بهدف مقابل لا شيء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

المصري لم ينتصر على ملعبه واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يخسر في المغرب ويودع البطولة.

هدف انتصار نهضة بركان جاء من سلاحهم المعتاد وهو الكرات الثابتة. ركلة ركنية ورأسية متقنة من العربي ناجي هزت الشباك في الدقيقة 39.

ويلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية.

واعتمد طارق العشري المدير الفني لـ المصري على محمود وادي في الهجوم ومعه مفتاح طقطق وأحمد ياسر.

بينما شارك عمرو موسى بجانب فريد شوقي في وسط الملعب.

وكاد المصري أن يسجل هدفا بعد مرور 6 دقائق فقط بعد تخبط داخل منطقة جزاء الفريق المغربي، إلا أن تسديدة طقطق لم تهز الشباك.

وسقط أحمد ياسر ريان داخل منطقة جزاء الحكم وسط مطالبات من لاعبي المصري باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

لاعبو المصري طالبوا الحكم باحتساب ضربة جزاء في هذه اللقطة.#في_إفريقيا pic.twitter.com/BOwbqZsPdM — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2020

وفي الدقيقة 33 سجل المصري هدفا تم إلغائه بداعي التسلل على أحمد ياسر ريان.

التسلل الذي أحتسب ومنع المصري من افتتاح التسجيل في شباك نهضة بركان.#في_إفريقيا pic.twitter.com/KC5WqH5Ohp — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2020

وبعدها مباشرة سجل نهضة بركان هدفا آمن وصول الفريق المغربي لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وطلب لاعبي المصري من جديد الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي لمسة يد ولكن بلا أي قرار من الحكم.

لاعبو المصري طالبوا باحتساب ضربة جزاء آخرى في هذه اللقطة.#في_إفريقيا pic.twitter.com/iLmXkBc4nP — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2020

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة حرمت القائم سعيدو سيمبوري من التعادل، ليطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

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