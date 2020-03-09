علي غزال يكشف مفاوضاته السابقة مع الزمالك ولماذا لم تتم الصفقة

الإثنين، 09 مارس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

علي غزال - مصر - إي سواتيني

كشف علي غزال لاعب وسط منتخب مصر ونادي لاريسا اليوناني مفاوضاته السابقة مع نادي الزمالك.

وقال غزال: "الأهلي لم يدخل معي في أي مفاوضات، بينما الأحاديث كلها كانت من جانب الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "المفاوضات مع الزمالك لم تصل لدرجة المفاوضات الرسمية".

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وأوضح "عقدت جلسة ودية مع أحمد مرتضى منصور وتحدثنا بشكل ودي. الأمور لم تصل لمفاوضات رسمية".

وأردف "لكن الموقف في الزمالك كان صعبا بسبب عدم وجود أماكن في قائمة الفريق".

وأتم "ولذلك لم تتم الأمور. "مفيش نصيب".

ويلعب علي غزال في صفوف لاريسا اليوناني الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة أيضا.

وشارك علي غزال في 6 مباريات منذ انضمامه للفريق اليوناني.

لاريسا جمع 30 نقطة من 26 مباراة في الدوري، بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم.

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