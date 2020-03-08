في الكونفدرالية - هورويا يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي

تأهل هورويا الغيني إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية ليواجه بيراميدز.

وتغلب هورويا كوناكري على إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد في مباراة الإياب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم هورويا في الدقيقة 28 قبل أن يعزز تقدمه ويحسم بطاقة التأهل بهدف ثاني في الدقيقة 84.

ويستضيف بيراميدز فريق هورويا يوم 3 مايو في ذهاب نصف النهائي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 10 من الشهر نفسه.

وعلى الجانب الآخر حسم حسنية أغادير المغربي تأهله بالفوز على النصر الليبي إيابا بهدفين دون رد.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق المغربي بخمسة أهداف دون رد.

ويتبقى بطاقة واحدة للمربع الذهبي، بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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