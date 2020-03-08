تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 29 جولة

مباراة بعد أخرى، يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي ما ينفى تماما الأقاويل التي تشير إلى تراجع مستواه هذا الموسم.

محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار مؤخرا بتألقه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الذي اقترب بشدة من التتويج بلقبه.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 29.

أكثر من سجل حتى الآن

1- جيمي فاردي (17 هدفا)

1- بيير إيمريك أوباميانج (17 هدفا)

3- محمد صلاح (16 هدفا)

3- سيرجيو أجويرو (16 هدفا)

5- داني إنجز (15 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (16 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (12 هدفا)

11- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (43 تسديدة)

2- جابريل جيسوس (35 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (35 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- راؤول خيمينيز (99 تسديدة)

2- محمد صلاح (98 تسديدة)

3- روبرتو فيرمينو (87 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 11 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ29.

61- صلاح لعب 2246 دقيقة.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاقي جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد، قبل 9 جولات من النهاية.

ويستعد ليفربول لاستضافة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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