مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: يمكن لـ أحداد المشاركة أمامنا بشرط واحد

الأحد، 08 مارس 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

كشف مصدر داخل الزمالك عن وجود بند يسمح للاعب الأبيض المعار للرجاء المغربي، حميد أحداد، بالمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بشرط وحيد.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقد الإعارة بيننا وبين الرجاء وأحداد يشير لعدم أحقية اللاعب في المشاركة ضد الزمالك".

وأضاف "ولكن، يحق للرجاء إشراك اللاعب ضدنا مقابل دفع 200 ألف دولار لنا".

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وأردف "هذا البند كان ضمن بنود أخرى في التعاقد، مثل إمكانية شراء الرجاء لعقد اللاعب مقابل 950 ألف دولار".

أحداد المعار من الزمالك للرجاء يقدم مستوى كبير هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مشاركة مع القطب المغربي.

وانتقل أحداد للزمالك من الدفاع الحسني الجديدي في يوليو 2018، قبل أن يخرج هذا الصيف معارا بعد أن ساهم مع الأبيض في حصد لقب الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يواجه الرجاء الزمالك في كازابلانكا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مطلع مايو، قبل مواجهة الإياب بعدها بأسبوع.

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