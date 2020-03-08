بدون النني..4 محترفين فقط في قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن استدعائه لـ4 محترفين فقط في قائمته لمواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

المحترفون المستدعون هم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الإنجليزي.

وأفاد اتحاد الكرة أن محمد بركات مدير المنتخب سيرسل الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ٢٣ من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ٣ أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وبالتالي، تشهد القائمة غياب محمد النني لاعب وسط بيشكتاش التركي صاحب الـ77 مواجهة دولية.

صاحب الـ27 عاما يلعب معارا لدى بيشكتاش من أرسنال الإنجليزي وشارك في 27 مواجهة مع فريقه هذا الموسم وصنع هدفين.

ويعد ذلك الغياب الأول للنني منذ يونيو 2013 حيث لم يشارك في ودية المنتخب حينها ضد قطر.

وكذلك، يستمر غياب أمثال أحمد المحمدي وعمرو وردة عن اختيارات حسام البدري.

ويلعب منتخب مصر مباراتين أمام توجو يومي 26 و29 من شهر مارس الجاري، الأولى في القاهرة والثانية في لومي عاصمة توجو.

وكان المنتخب قد بدأ مشواره في تصفيات إفريقيا بالتعادل أمام كل من كينيا وجزر القمر.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل لأمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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