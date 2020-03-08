إصابة مدافع إيطالي بفيروس الكورونا

الأحد، 08 مارس 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

أليساندرو فافالي

تأكد إصابة المدافع الإيطالي أليساندرو فافالي بفيروس الكورونا اليوم الأحد.

ويلعب فافالي صاحب الـ 27 عاما في فريق ريجيانا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إيطاليا (سيريا C).

وأصدر نادي ريجيانا الإيطالي بيانا رسميا نشرته سكاي إيطالي، أعلن من خلاله النادي عن إصابة مدافعه بالكورونا.

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وكتب النادي في بيانه: "بعدما علّمنا بنتائج التحاليل التي خضع لها فافالي، فنعلن تأكيد إصابته بالكورونا".

وأضاف النادي "فافالي صحته جيدة في الوقت الحالي وبخير، ولكنه مصاب بالفيروس".

المدافع الإيطالي مواليد عام 1992 سبق له اللعب بقميص المنتخب الإيطالي تحت 20 عاما.

رابطة اللاعبين في الدوري الإيطالي ترغب في إيقاف مسابقات الدوري خوفا من تفشي فيروس الكورونا، وهو نفس الأمر الذي تتفق معه وزارة الرياضية في إيطاليا.

لكن الاتحاد الإيطالي حتى اللحظة لا يرغب في إيقاف الدوري.

آخر التطورات جاءت من رئيس رابطة اللاعبين الذي طالب من كل لاعبي الدوري الإيطالي الدخول في حالة إضراب عام. (طالع التفاصيل)

واقتربت إيطاليا من تسجيل 6 آلاف إصابة بالفيروس، كأكثر دولة أوروبية بها حالات إصابة.

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في إيطاليا كورونا أليساندرو فافالي
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