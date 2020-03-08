مدرب زاناكو: تعلّمنا من أخطاء الذهاب.. وتدربنا على ركلات الجزاء طمعا في العودة

كشف كريس كاوندا المدير الفني لـ زاناكو، أن لاعبيه تدربوا على تسديد ركلات الجزاء، أملا في تدارك الهزيمة الكبيرة أمام بيراميدز ذهابا.

زاناكو ودّع كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم فوزه على بيراميدز بهدفٍ دون رد على استاد الدفاع الجوي اليوم الأحد، بعد هزيمته 0-3 ذهابا.

وصرّح كاوندا بعد المباراة: "سعيد بالفوز على بيراميدز، فقد حضرت للقاهرة من أجل الفوز".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاء كبيرة في مباراة الذهاب، واليوم حاولنا التعويض، سعيد بأداء اللاعبين وروحهم في مباراة اليوم".

وأكمل: "أهنئ بيراميدز وجهازه الفني بالتأهل".

وواصل: "ضغطنا بقوة على بيراميدز منذ أول دقيقة، فقد تعلّمنا من أخطاء الذهاب".

ووجّه حديثه إلى أنتي تشاتشيتش: "هي فرصة جيدة لـ تشاتشيتش مدرب بيراميدز لعلاج الأخطاء لأن المشوار لا يزال طويلا أمامه في البطولة، إنه قريب من اللقب".

وأتم: "تدربنا على ركلات الترجيح طمعا في معادلة النتيجة والفوز والتأهل، لكن التأهل كان من نصيب بيراميدز".

رودجيريس كولا سجل هدف زاناكو الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد بينية راوغ على إثرها بيترويبا علي جبر والمهدي سليمان ثم مررها إلى كولا الذي سجل الهدف، في مباراة لم تشهد الكثير من الإثارة في ظل انتصار بيراميدز العريض ذهابا.

لكن الأهم، هو أن ما فعله بيراميدز كتب تاريخا جديدا للكرة المصرية.

لأول مرة في تاريخ المشاركات المصرية في إفريقيا، يتأهل 3 أندية إلى نصف نهائي بطولتي الأندية، حيث يلعب الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال.

بيراميدز تأهل في مشاركته الأولى الإفريقية إلى نصف النهائي، وينتظر الفائز من إنيمبا النيجيري وهوريا الغيني اللذان تعادلا ذهابا 1-1 في نيجيريا.

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