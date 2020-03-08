مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي ومعلول.. وراحة لأجايي وجيرالدو

الأحد، 08 مارس 2020 - 18:05

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في جنوب إفريقيا

يؤدي الأهلي مرانه اليوم الأحد دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وراحة للثنائي جونيور أجايي وجيرالدو.

جيرالدو دا كوستا

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لكل منهما في إياب ربع النهائي وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وتدرب الأهلي بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا قبل السفر إلى مصر.

أخبار متعلقة
مصدر في الأهلي لـ في الجول: اتفاق مبدئي مع فايلر لتجديد عقده أخطر خطير (3) - عن الموافقة عن اللعب للأهلي.. وشعوره وقت خماسية الحرس كرة يد - تعديل موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك بسبب البث التليفزيوني مدرب الأهلي: الجهاز الفني مر بفترة تأقلم على إفريقيا.. لاعبو الفريق يخدمون فلسفة فايلر

واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز.

وخاض الثنائي محمد الشناوي وعلي معلول تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

بينما حصل أجايي وجيرالدو على راحة من مران الفريق بسبب حالة الإجهاد.

إذ يعاني جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مواجهة صن داونز، بينما أجايي تعرض لإجهاد عضلي.

وعقد ريني فايلر المدير الفني محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين بعد حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

شمس الأهلي لن تغرب اليوم

تعرف على منافس الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

وائل جمعة: الشناوي وجاساما نجما المباراة

صلاح يقرّب الدوري إلى ليفربول

صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

ربيعة: وعدنا فأوفينا

دوري أبطال إفريقيا علي معلول جيرالدو جنوب إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل المصري – العشري يهاجم بركان بـ وادي وطقطق 3 دقيقة | إفريقيا
في الكونفدرالية - هورويا يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف النهائي 9 دقيقة | إفريقيا
مدرب سوسيداد يفسر التعامل الغريب مع الركلة الحرة لـ ميسي 12 دقيقة | أوروبا
نبيل معلول يصل دمشق تمهيدا لتدريب منتخب سوريا 20 دقيقة | آسيا
كرة سلة - خطوة تفصله عن النهائي.. الاتحاد يهزم الزمالك بالمواجهة الثانية 22 دقيقة | رياضات أخرى
بايرن "120" يحتفل بقميص مميز وفوز على صغير بافاريا 47 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي – النجم الساحلي يحتج رسميا على حكم لقاء الوداد 49 دقيقة | إفريقيا
في مباراة من العِقد قبل الماضي.. جنوى يقهر ميلان في سان سيرو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك