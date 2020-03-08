مران الأهلي - تدريبات منفردة للشناوي ومعلول.. وراحة لأجايي وجيرالدو

يؤدي الأهلي مرانه اليوم الأحد دون راحة في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى مصر، وراحة للثنائي جونيور أجايي وجيرالدو.

ونجح الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل بهدف لكل منهما في إياب ربع النهائي وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

وتدرب الأهلي بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا قبل السفر إلى مصر.

واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز.

وخاض الثنائي محمد الشناوي وعلي معلول تدريبات منفردة اليوم على هامش مران الفريق.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التدريبية الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد.

بينما حصل أجايي وجيرالدو على راحة من مران الفريق بسبب حالة الإجهاد.

إذ يعاني جيرالدو من التواء في الكاحل خلال مواجهة صن داونز، بينما أجايي تعرض لإجهاد عضلي.

وعقد ريني فايلر المدير الفني محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي للعودة إلى القاهرة صباح الإثنين بعد حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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