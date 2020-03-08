مدرب بيراميدز: دفعنا بالبدلاء أمام زاناكو من أجل الدوري.. نريد حصد كل الألقاب

برر أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز الدفع بالبدلاء أمام زاناكو بسبب الاستعداد لانطلاق الدور الثاني من جدول الدوري.

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية رغم الخسارة امام زاناكو بهدف دون رد، لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

وقال تشاتشيتش بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "راض تماما عن التأهل لنصف النهائي رغم الخسارة".

وأضاف المدير الفني لبيراميدز "دفعنا بالبدلاء بسبب مواجهة إنبي في الدوري عقب ثلاثة أيام".

وأوضح "لذلك قررنا إشراك العناصر التي لا تشارك كثير ليتم تجهيز الجميع وحتى لا نخسر أي لاعب أساسي".

وعن التاهل لنصف النهائي قال تشاتشيتش: "المباراة في شهر مايو، لذلك أمامنا متسع من الوقت للتحضير".

وشدد "نسعى للمنافسة على كل الألقاب، وبالتالي يجب تجهيز جميع اللاعبين وإراحة المجهدين لأمل الفوز بكل الألقاب".

وكشف تشاتشيتش "فضلت إراحة عبد الله السعيد وإبراهيم حسن ومحمد حمدي بسبب الإجهاد، فلدينا 3 مباريات هامة في الدوري في 12 يوما فقط".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال تشاتشيتش: "أطمح أن نكون بالقرب من الأهلي والزمالك وهذا ليس بالأمر السهل بفضل القاعدة المتاحة للناديين".

وأضاف "نسير مباراة لأخرى ونحاول التطور والاقتراب أكثر من قمة الدوري، هدفي المنافسة على اللقب".

وأخيرا أتم مدرب بيراميدز تصريحاته عن الفريق الذي يفضل مواجهته في نصف نهائي الكونفدرالية قائلا: "إنييمبا وحوريا فرق مميزة ومواجهة أي منهما لن تكون سهلة".

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