كلوب: روبرتسون وهندرسون جاهزان للمشاركة أمام أتليتكو مدريد

الأحد، 08 مارس 2020 - 13:08

كتب : FilGoal

هندرسون - ليفربول - ولفرهامبتون

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية جوردن هندرسون وأندي روبرتسون للمشاركة في مباراة الريدز القادمة ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.

كان هندرسون قد تعرض للإصابة في مباراة الذهاب ضد الفريق الإسباني الشهر الماضي، ليغيب على إثرها عن مباريات ليفربول الأربع الماضية، فيما غاب روبرتسون عن لقاء بورنموث الأخير.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هندرسون وروبرتسون سيكونان جاهزين للعب يوم الأربعاء".

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وأضاف "لقد شعر روبرتسون ببعض الألم الخفيف بعد تدريب الجمعة، ولكن لم يكن هناك ما يدعو للقلق على الإطلاق".

وواصل "بالنسبة لهندرسون، فننتظر عودته للتدريبات يوم الأحد، ثم سنتخذ قرارنا بشأن مشاركته في المباراة بناءً على حالته".

وأتم عن قائد فريقه "بكل تأكيد ستشكل عودته إضافة قوية للفريق".

ليفربول يحتاج لتعويض الهزيمة بهدف من أجل العبور لربع نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

ويحتاج ليفربول لـ9 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري الإنجليزي ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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