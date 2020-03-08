عبد الحفيظ يحدد موعد عودة رمضان ويؤكد: استبعاد كهربا قرار من فايلر

الأحد، 08 مارس 2020 - 10:46

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن رمضان صبحي جناح الفريق سيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل يوم الثلاثاء المقبل.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة "أون سبورت": "تحدثت مع رمضان عقب مواجهة صن داونز، واتفقنا على مشاركته في مران الثلاثاء".

وأردف "أخبرته أنه لو شعر بأقل شيء من الألم عليه ألا يشارك، نحن مقبلون على مرحلة هامة ونحتاج لجاهزيته".

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الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، معززا رقمه التاريخي في المشاركة في هذا الدور بـ16 مشاركة. منافسه سيكون الوداد المغربي، حيث تقام مواجهة الذهاب في كازابلانكا في مطلع شهر مايو، والعودة بعدها بأسبوع في مصر.

عبد الحفيظ تحدث أيضا عن موقف بعض الإصابات التي ضربت الفريق أثناء مباراة العودة ضد صن داونز حيث قال: "جيرالدو يعاني من التواء بسيط في الكاحل، أما فيما يعاني محمود متولي من إجهاد في العضلة الضامة وعلي معلول من إجهاد في العضلة الأمامية، لكنها إصابات بسيطة".

كهربا

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق، حيث شدد أن استبعاده من مواجهتي صن داونز كان "قرارا فنيا من ريني فايلر المدير الفني للفريق".

وأكمل "لا يوجد في الأهلي إيقاف داخلي، لدينا لائحة تم تطبيقها وننتظر نتيجة التظلم على العقوبات".

وأوقفت لجنة الانضباط كهربا إلى نهاية الموسم عقب الاشتباكات التي دارت بين الأهلي والزمالك في ختام مباراة السوبر المحلي الذي توج به الأبيض بركلات الترجيح.

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