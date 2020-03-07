منسق صن داونز: الآن عرفتوا سر ضحكتي عندما أوقعتنا القرعة ضد الأهلي

السبت، 07 مارس 2020 - 23:58

كتب : FilGoal

خالد علي - منسق صن داونز

برر خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز سر ضحكته الشهيرة عندما أوقعت القرعة فريقه في مواجهة الأهلي بدور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال خالد علي: "الآن عرفتوا سر ضحكتي الشهيرة وقت القرعة، الآن صن داونز ودع البطولة بعدما لعب ضد الأهلي، لذلك كنت أضحك نظرا لصعوبة المواجهة".

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وأضاف عبر قناة الأهلي "هذا ما كنت أخشاه أن توقعنا القرعة ضد المارد الأحمر، لذلك كنت أضحك".

وأكمل "الأهلي استفاد من حضوره مبكرا إلى جنوب إفريقيا ليعتاد على الأجواء والمناخ".

وشرح "الناس تقول أن بيتسو موسيماني يطلق تصريحات غريبة لخداع الأهلي وجماهيره، ولكن هذا غير حقيقي لأنه يقول الحقيقة والأهلي بالفعل من أقوى فرق القارة".

وأوضح "الأهلي ليس هو الفريق الذي تستطيع التغلب عليه في عامين متتاليين خلال نفس الدور من البطولة".

وواصل "الأهلي فرض أسلوبه في المباراة وكان الأفضل واستحق التأهل".

وكشف "بيتسو موسيماني دائما ما يضرب المثل بالأهلي للاعبي صن داونز ويقول لهم انظروا على عدد النجوم الموضوعة على قميص الفريق الأحمر، ويطلب منهم أن يكونوا مثل القلعة الحمراء".

وأردف "أيضا موسيماني كان محقا عندما قال إننا سنواجه الأهلي في التوقيت الخاطئ، لأن الفريق الأحمر في الوقت الحالي قوي للغاية".

وعن انفعالات موسيماني خلال المباراة قال "كان يعترض فقط على إهدار الوقت، ولكن المباراة انتهت من الشوط الأول وكان من الصعب أن نسجل 4 أهداف في الشباك الحمراء".

وأتم تصريحاته مازحا "لا أريد أن يقع الأهلي ضد صن داونز في العام المقبل وللمرة الثالثة على التوالي، وإذا حدث ذلك لا تسألوني لماذا أضحك".

وتعادل الأهلي خارج ملعبه مع صن داونز بهدف لكل فريق في إياب ربع النهائي، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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