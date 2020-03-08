الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ف النادي الأهلي إقامة مباراة فريقه أمام الوداد الرياضي المغربي على استاد القاهرة.

الوداد ضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الذهاب في المغرب أحد يومي 1-2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8-9 من نفس الشهر.

وقال عبد الحفيظ: " نتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم 2 "استاد القاهرة مرعب لأي فريق. انظروا لما حدث في لقاء صن داونز".

وعقب عبد الحفيظ على (أعمال الصيانة في الملعب) قائلا: "أتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد".

وأتم "لتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر".

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الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

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