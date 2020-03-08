الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد
الأحد، 08 مارس 2020 - 00:19
كتب : FilGoal
تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ف النادي الأهلي إقامة مباراة فريقه أمام الوداد الرياضي المغربي على استاد القاهرة.
الوداد ضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الذهاب في المغرب أحد يومي 1-2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8-9 من نفس الشهر.
وقال عبد الحفيظ: " نتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا".
وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم 2 "استاد القاهرة مرعب لأي فريق. انظروا لما حدث في لقاء صن داونز".
وعقب عبد الحفيظ على (أعمال الصيانة في الملعب) قائلا: "أتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد".
وأتم "لتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر".
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🎥 Highlights:— CAF (@CAF_Online) March 7, 2020
Mamelodi Sundowns 1-1 Al Ahly #TotalCAFCL pic.twitter.com/c4XqrzLTBW
الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)
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