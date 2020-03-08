الأهلي: نتمنى تأجيل أعمال الصيانة في استاد القاهرة لبعد لقاء الوداد

الأحد، 08 مارس 2020 - 00:19

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي أمام صن داونز

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ف النادي الأهلي إقامة مباراة فريقه أمام الوداد الرياضي المغربي على استاد القاهرة.

الوداد ضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الذهاب في المغرب أحد يومي 1-2 مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8-9 من نفس الشهر.

وقال عبد الحفيظ: " نتمنى بكل تأكيد عدم مغادرة استاد القاهرة أبدا".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم 2 "استاد القاهرة مرعب لأي فريق. انظروا لما حدث في لقاء صن داونز".

وعقب عبد الحفيظ على (أعمال الصيانة في الملعب) قائلا: "أتمنى أن يتم تأجيل أعمال الصيانة واستمرار الملعب بشكل طبيعي لبعد لقاء الوداد".

وأتم "لتحدث أعمال الصيانة في الملعب بعد لقاء الوداد، وخصوصا إن النهائي لن يقام في مصر".

الأهلي تعادل في جنوب إفريقيا مع صن داونز بهدف لكل فريق، ليتأهل إلى نصف النهائي بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

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