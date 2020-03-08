مكافآت إجادة للاعبي الأهلي.. وتدريب أخير في بريتوريا

الأحد، 08 مارس 2020 - 12:14

كتب : حسام نور الدين

ريني فايلر - الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه إنه تقرر صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لاعبو الفريق قدموا عرضا جيدا أمام صن داونز، على أرضه ووسط جمهوره، وكانوا الأقرب للفوز، لولا عدم التوفيق الذي حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. اللاعبون يستحقون صرف مكافآت إجادة بعد المجهود الكبير المبذول طوال اللقاء".

وفي المقابل، قرر ريني فايلر المدير الفني للفريق إقامة مران خفيف للفريق في الرابعة من عصر اليوم الأحد بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة .

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ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التي سبق أن تدرب عليها يوم الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ لخوض مباراة صن داونز، ومن المنتظر أن يكون مران اليوم خفيفا واستشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مواجهة صن داونز، وذلك في إطار استعداد الفريق للارتباطات المقبلة.

ومن جهة أخرى أعلن الأهلي رسميا ما أعلنه مدير الكرة من قبل عن إصابات الفريق حيث يعاني جيرالدو من التواء في ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعدة جلسات علاجية للتعافي من الإصابة، خاصة بعدما تعرضت قدمه للارتشاح ، عقب المباراة.

وسيتحدد موقف جيرالدو من المشاركة في التدريبات المقبلة وفقاً للجلسات العلاجية التي يخضع لها اللاعب، وفقا لبرنامجه العلاجي المحدد من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وقال الجهاز الطبي للفريق إن محمود متولي وعلي معلول، لاعبي الفريق، يعانيان من إجهاد عضلي بسيط عقب مباراة صن داونز

وأوضح الجهاز الطبي أن الإجهاد بسيط ولا يُمثل مشكلة للاعبين، وسيكون بإمكانهما المشاركة في التدريبات المقبلة بشكل طبيعي، مؤكدا أن الإجهاد ناتج عن المجهود الكبير الذي بذله اللاعبان في المباراة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب صن داونز بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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