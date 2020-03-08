كلوب: تجانس صلاح وماني وفيرمينو ظهر بوضوح أمام بورنموث

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبيه بعد الفوز الذي تحقق على حساب بورنموث، خاصة الثلاثي الناري، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقلب ليفربول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي ليوسع الفارق في الصدارة إلى 25 نقطة ويقترب أكثر من لقب الدوري بشكل رسمي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد لعبنا كرة قدم جميلة، وظهر التفاهم والتجانس واضحا بين صلاح وماني وفيرمينو".

وأضاف المدرب الألماني "ربما كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف، ولكن هذا لم يحدث، ولا بأس في ذلك".

وواصل "لقد تحكمنا في مجريات اللعب في الشوط الثاني، وأتيحت لنا بعض الفرص التي لم نفلح في ترجمتها إلى أهداف، ولكن الفرصة الأخطر كانت لبورنموث، يا له من إنقاذ رائع من جيمس ميلنر".

وشدد مدرب بروسيا دورتموند السابق "أظهر اللاعبون شخصية رائعة في التعامل مع ظروف المباراة، ولذلك كنت في غاية السعادة بعد صافرة النهاية".

وتابع "كنت متحمسًا وسعيدًا للغاية بالنقاط الثلاث وبأداء اللاعبين، فنحن كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة لعدة أسباب، لقد دخلنا المباراة بنية العودة إلى طريق الانتصارات، وبعدما أكد الحكم صحة هدف بورنموث، كان علينا أن نقاتل من أجل العودة في النتيجة".

ويعتقد كلوب أن أداء اللاعبين بعد التأخر بهدف كان استثنائيًا. وأتم "لا أريد أن أضخم الأمر، ولكن لكي أكون صريحًا، هناك العديد من الفرق التي كانت لتتعثر بعد التأخر في النتيجة مبكرًا وبهذه الطريقة، ولكن ردة فعل اللاعبين كانت رائعة للغاية".

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاقي جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد، قبل 9 جولات من النهاية. ويستعد ليفربول لاستضافة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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