متى يعلن كاف مستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد، 08 مارس 2020 - 12:05

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس المقبل، كما أعلن رسميا في وقت سابق.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة الطوارئ ملعب النهائي بعد اجتماعها يوم الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن كاف عن تقدم ملعب جابوما في دوالا الكاميرونية، وملعب رادس في العاصمة التونسية، وملعب محمد الخامس في كازابلانكا المغربية، لاستضافة النهائي المقرر له يوم 29 مايو المقبل.

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وربما تضاءلت فرص ملعب محمد الخامس، بسبب تأهل الرجاء والوداد المغربيين لنصف النهائي.

وكذلك، انتهى دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بوصول الثنائي المصري الأهلي والزمالك إلى نصف النهائي.

الزمالك الذي تأهل يوم الجمعة على حساب الترجي سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي.

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء في المغرب أولا في ذهاب نصف النهائي 1 أو 2 من شهر مايو المقبل.

بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 8-9 من مايو المقبل.

الأهلي الذي تأهل يوم السبت على حساب صن داونز سيواجه الوداد الرياضي المغربي.

وسيلعب الأهلي أمام الوداد في المغرب أولا في الذهاب أحد يومي 1 أو 2 من مايو المقبل.

وعلى غرار الزمالك، سيقام لقاء العودة في مصر أحد يومي 8-9 من شهر مايو المقبل.

نصف نهائي دوري الأبطال سيكون خلال شهر رمضان، مما يعني إقامة مواجهتي الذهاب في الحادية عشر مساءً بتوقيت المغرب (الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة).

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