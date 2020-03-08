صلاح يرفض التراخي مع احتياج ليفربول لـ9 نقاط حتى التتويج بالدوري

يرفض الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول التراخي مع اقتراب حسم فريقه للقب الدوري الإنجليزي رسميا.

وسجل صلاح هدفه رقم 70 في مباراته المائة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، والثامن له في ست مواجهات ضد بورنموث كرقم تاريخي بالمسابقة، ليقود الريدز للفوز على ضيفه بنتيجة 2-1 وتوسيع الفارق في الصدارة إلى 25 نقطة.

وقال صلاح عن سجله التهديفي الرائع في شباك بورنموث: "إنه سجل جيد. أسعد دائمًا بتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعد 3 خسائر.. أعتقد أننا أظهرنا شخصية رائعة في قلب التأخر إلى فوز في النهاية".

وشدد مهاجم منتخب مصر "الآن علينا أن نواصل العمل الجاد لتحقيق ثلاثة انتصارات أخرى وفي ما تبقى من عمر الموسم أيضًا".

ويحتاج ليفربول لـ9 نقاط فقط من مباريات التسعة المتبقية في الدوري ليحقق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا في 29 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لاستضافة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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