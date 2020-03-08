تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

وضع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول اسمه في قائمة مسجلي الأهداف ضد بورنموث، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 29 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها الريدز 2-1 وسجل هدف ليفربول الأول.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف ليفربول كان ساديو ماني والذي حصل على متوسط تقييم بلغ 8 درجات من عشرة بعد صناعة هدف صلاح وتسجيل هدف الفوز.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا في 29 جولة بالدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي إكلينيكيا هذا الموسم، إذ يتصدر جدول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلاقي جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد، وقبل 9 جولات من النهاية.

ويستعد ليفربول لاستضافة أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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