سبورة في الجول - كيف استفاد الأهلي من الدرس وتأهل بجدارة على حساب صن داونز

الأحد، 08 مارس 2020 - 11:22

كتب : أحمد عز الدين

سبورة في الجول

على عكس ما حدث العام الماضي، مر الأهلي من عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

فوز 2-0 في القاهرة، وتعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، كتبا تأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخه.

أحمد عز الدين يحلل، كيف استفاد الأهلي من درس العام الماضي وتأهل بجدارة، والسر خلفه رجل واحد.

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