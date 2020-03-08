سبورة في الجول - كيف استفاد الأهلي من الدرس وتأهل بجدارة على حساب صن داونز
الأحد، 08 مارس 2020 - 11:22
كتب : أحمد عز الدين
على عكس ما حدث العام الماضي، مر الأهلي من عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.
فوز 2-0 في القاهرة، وتعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، كتبا تأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخه.
أحمد عز الدين يحلل، كيف استفاد الأهلي من درس العام الماضي وتأهل بجدارة، والسر خلفه رجل واحد.
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