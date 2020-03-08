سبورة في الجول - كيف استفاد الأهلي من الدرس وتأهل بجدارة على حساب صن داونز

على عكس ما حدث العام الماضي، مر الأهلي من عقبة صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

فوز 2-0 في القاهرة، وتعادل 1-1 في جنوب إفريقيا، كتبا تأهل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الـ16 في تاريخه.

أحمد عز الدين يحلل، كيف استفاد الأهلي من درس العام الماضي وتأهل بجدارة، والسر خلفه رجل واحد.

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