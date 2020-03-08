محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها

الأحد، 08 مارس 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

رونالدينيو

صرّح أدولفو مارين محامي رونالدينيو، أن موكله لا يدرك ارتكابه جريمة.

رونالدينيو

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سلطات دولة باراجواي ألقت القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، بسبب استخدامه جواز سفر مزيف.

وصرّح مارين لجريدة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية: "السلطات لم تفهم أن رونالدينيو لا يعرف أنه ارتكب جريمة، هو لا يفهم أنه قدّم وثائق مزورة، إنه أحمق".

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فيما صرّحت القاضية كلارا رويز لوسائل الإعلام: "رونالدينيو يواجه عقوبة قوية لأنها مخالفة تضر السلطات في باراجواي".

وأوضحت: "رونالدينيو استوفى كل الشروط للبقاء محتجَزا، فهناك تخوف من هروبه، لقد دخل البلاد بطريقة غير شرعية، وأقام فيها بشكل غير شرعي، لذا تم إبقائه في السجن".

وألقت السلطات في باراجواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو بعدما تبين حمله لجواز سفر مزور مدون به أنه من مواطني البلد اللاتيني.

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية القبض على رونالدينيو (39 عاما) وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء في منتجع يملكه نيلسون بيلوتي الذي دعاهما للحضور إلى باراجواي.

وقالت صحيفة لاناسيون إن السلطات وجدت جوازي سفر المزورين في الفندق.

ولا يملك رونالدينيو جواز سفر برازيلي حاليا بعدما عاقبته حكومة بلده بمنعه من السفر إثر إدانته وشقيقه في 2015 في بناء مصيدة سمك بدون ترخيص.

وكان أيقونة برشلونة اعتزل كرة القدم في يناير 2018 بعد مسيرة مظفرة بالتتويجات أبرزها كانت في كامب نو بالقميص الأحمر والأزرق للنادي الكاتالوني.

وتوج رونالدينيو، لاعب باريس سان جيرمان وميلان الأسبق، بثلاثة ألقاب مع منتخب البرازيل منها كأس العالم 2002، ونال جائزة الكرة الذهبية في 2005.

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