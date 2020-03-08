فتحي: بكاري جاساما صديقي ومن أفضل حكام إفريقيا.. وكنا نستطيع الفوز بـ3 أهداف

يرى أحمد فتحي قائد الأهلي أن الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار مباراة الفريق الأحمر ضد ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من أفضل حكام القارة.

وأدار جاساما المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ليخطف الأهلي بطاقة التأهل لنصف النهائي بالفوز 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال فتحي عبر قناة "Ten": "بكاري جاساما صديقي، وحكم جيد جدا ومن أفضل حكام القارة".

واستدرك "لكنه كان غريبا في الفترة الأخيرة، وأحيانا أتحدث معه كثيرا عندما يستوجب الأمر".

وعن عبور صن داونز، قال: "لا توجد مباراة سهلة ومباراة صعبة، نقوم بما علينا في التدريبات والتحضير للمباريات والتوفيق يأتي من عند الله".

وتابع "كنا قادرين على الفوز بثلاثة أهداف ولكننا أهدرنا فرصا سهلة مثل فرصة أليو بادجي في الشوط الأول ولكن الحمد لله".

ثم أضاف "التعادل منحنا التأهل ونركز على المقبل الأصعب".

وأشاد الجوكر بالدعم الدفاعي الذي قدمه الثنائي جونيور أجايي وجيرالدو خلال المباراة.

وصرح "جيرالدو وأجايي قدما مباراة كبيرة، والفرق التي تريد الفوز بالبطولة يجب أن تكون على قلب رجل واحد".

وأتم "الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي قيمة وقامة كبيرة لنا، وطلب منا أن نكون على قلب رجل واحد وأن نلعب بروح".

















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