لم يفترقا يوما.. مازيمبي يعلن إقالة مدربه بعد توديع دوري الأبطال

السبت، 07 مارس 2020 - 23:42

كتب : محمد عبد العظيم

ميهايو كازيمبي - مازيمبي - الزمالك

أعلن مازيمبي إقالة مدربه بامفيل ميهايو عقب توديع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي على يد الرجاء المغربي.

وفشل مازيمبي في تعويض خسارته ذهابا في المغرب 2-0، واكتفى بتسجيل هدف واحد على ملعبه اليوم السبت وأهدر ركلة جزاء.

وكشف مازيمبي عبر موقعه الرسمي عن أن إدارة النادي اجتمعت بشكل عاجل اليوم بعد المباراة، وقررت إقالة المدير الفني.

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ويتولى الصربي دراجان سيفيتكوفيتش المستشار الفني للنادي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفا للمدرب المقال.

يذكر أن بامفيل ميهايو يقود أيضا منتخب الكونغو الديموقراطية للمحليين أيضا.

وكان بامفيل ميهايو يقود مازيمبي منذ أبريل 2017، عقب 5 سنوات شغل خلالهم منصب المدرب المساعد.

ولم يترك بامفيل ميهايو جدران مازيمبي يوما حيث قضى كل مسيرته كلاعب بقميص الفريق، وتوج بدوري أبطال إفريقيا مرتين وكان قائدا في مونديال الأندية 2010 الذي حقق فيه إنجازا ووصل للنهائي قبل الخسارة من إنتر ميلان.

وانضم بامفيل ميهايو للجهاز الفني لمازيمبي فور اعتزاله حتى تولى مسؤولية الإدارة الفنية.

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