ألبا: كنت سأفعل مثل سارابيا وأسوأ.. ولا تعجبني صافرات الجماهير

انتقد جوردي ألبا ظهير برشلونة جماهير فريقه، ودافع عن إيدير سارابيا مساعد كيكي سيتيين مدرب البلاوجرانا.

برشلونة حقق فوزا صعبا على ضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد، ليتصدر الدوري مؤقتا بعد أسبوع من سقوطه في الكلاسيكو على أرض ريال مدريد.

وصرّح ألبا بعد المباراة: "الفريق ظهر بشكل جيد، اللاعبون قدّموا كل شيء، لا يحب أي لاعب ألا يلعب بشكل جيد".

واستدرك منتقدا الجماهير: "لكن لا يعجبني أن نتلقى صافرات الجمهور في الدقيقة 15 أثناء التعادل 0-0".

وأكمل: "كما أحترم الآخرين، أحب أن أتلقى الاحترام، ولذا لا أحب تلقي صافرات الاستهجان".

وشهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا بسبب التجاوزات اللفظية لـ سارابيا مساعد سيتيين على مقاعد البدلاء خلال الكلاسيكو، لتذكر بعض التقارير الصحفية أنه أثار غضب لاعبي برشلونة.

وعن ذلك قال ألبا: "الأمر يبدو وكأن سارابيا قتل أحدهم. هو يعيش المباريات بحماس شديد، لم يقلل من احترام أحد".

وأتم: "لو كنت مكانه، لفعلت المثل وربما أسوأ، نحن لا نشعر بالغضب".



































هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة ليونيل ميسي من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ليتقدّم برشلونة إلى المركز الأول مؤقتا برصيد 58 نقطة، متفوقا على ريال مدريد بنقطتين، إذ يخوض الميرنجي مباراة هذه الجولة أمام ريال بيتيس غدا الأحد.

فيما تجمّد رصيد سوسيداد عند 43 نقطة بالمركز السادس، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام إيبار.

برشلونة دخل اللقاء بعد أسبوع من هزيمته 0-2 على أرض غريمه ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ورغم الرغبة في الانتفاضة، فـ برشلونة ظهر بشكل متواضع في أغلب أوقات المباراة، وحقق فوزا بشق الأنفس على الضيف الباسكي المنتشي.

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